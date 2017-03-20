 

Лукашенко о военном сотрудничестве с Россией

 

Белоруссия не собирается сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. Об этом сегодня, 20 марта, заявил президент Александр Лукашенко при докладе о проекте совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2017», сообщается на официальном портале главы республики.

«Для средств массовой информации особо отмечу, что, вопреки мнениям отдельных „экспертов“, никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов», — заявил он.

«Как бы ни складывались наши отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это все вопросы решаемые. Это наши вопросы — Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя. Это не подлежит никакому виду торговли», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, международная обстановка обязывает непрерывно повышать мастерство и уровень региональной группировки войск для защиты западных рубежей Союзного государства.

«Предстоящее учение является лучшим способом проверить готовность военнослужащих двух стран к взаимодействию. Таким образом мы укрепляем свою общую обороноспособность и будем это делать впредь», — сказал Лукашенко.

Он также напомнил, что много лет назад Белоруссия и Россия условились проводить подобные учения поочередно на территории одной и другой стран, сейчас очередь Белоруссии.

Президент также отметил, что на западном направлении у Белоруссии и России создана мощная группировка вооруженных сил, основу которых составляет белорусская армия.

«В случае конфликта, не дай Бог, войны существует определенный план ведения боевых действий силами белорусских вооруженных сил, которые немедленно подкрепляются соответствующими вооруженными силами Российской Федерации, — отметил глава государства. — Мы ни от кого никогда не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох надо держать сухим».

Отметим, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» пройдут в Белоруссии в сентябре этого года.

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