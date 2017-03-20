 

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков

 

Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков, чтобы поддержать своих виноделов. По решению парламента на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время. Согласно поправкам, теперь в Молдавии вино - это "продукт питания", произведенный путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла, передает ТАСС.

По словам автора проекта депутата Ивана Балана, изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Он также уверен, что умеренное потребление качественного вина принесет только пользу и жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.

Вместе с тем ряд законодателей не поддержал эту инициативу, считая, что либерализация только увеличит потребление спиртного в стране. Они также обратили внимание на тот факт, что Молдавия уже несколько лет возглавляет рейтинг самых пьющих стран, который составляет Всемирная организация здравоохранения. Согласно исследованию, ежегодно на каждого совершеннолетнего жителя страны приходится до 17,4 литра чистого спирта. Вторая строка в этой таблице отведена Белоруссии с результатом 17,1 литра.

Сегодня в Молдавии действует запрет на рекламу алкоголя на телевидении и радио. Однако местные виноделы потребовали от властей сделать для них исключение в ситуации, когда многие из них оказались на грани банкротства, потеряв возможность экспортировать в Россию. Это произошло после того, как в сентябре 2013 года Роспотребнадзор нашел в нескольких партиях молдавского вина алкоголя опасное вещество дибутилфталат. С тех пор молдавские производители были вынуждены искать новые рынки сбыта.

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