 

В Баку похитили двух девушек

 

В Баку похищены две девушки – 23-летняя студентка и 16-летняя школьница, передает 1news.az.

Как сообщили в Управлении полиции Сабаильского района столицы, родители 23-летней жительницы Баку У.С. (имя девушки скрывается из этических соображений – ред.) обратились в полицию, заявив, что их дочь была похищена неизвестным молодым человеком.

В свою очередь в Управлении полиции Низаминского района Баку сообщили, что родители 16-летней ученицы одной из школ в поселке 8-й километр  А.Г. обратились в полицию, заявив, что их дочь была похищена неизвестным молодым человеком на проспекте Гара Гараева.

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