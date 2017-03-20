В Баку похитили двух девушек

В Баку похищены две девушки – 23-летняя студентка и 16-летняя школьница, передает 1news.az.

Как сообщили в Управлении полиции Сабаильского района столицы, родители 23-летней жительницы Баку У.С. (имя девушки скрывается из этических соображений – ред.) обратились в полицию, заявив, что их дочь была похищена неизвестным молодым человеком.

В свою очередь в Управлении полиции Низаминского района Баку сообщили, что родители 16-летней ученицы одной из школ в поселке 8-й километр А.Г. обратились в полицию, заявив, что их дочь была похищена неизвестным молодым человеком на проспекте Гара Гараева.