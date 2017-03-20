Педро Нимо: «Культура бега в Азербайджане на низком уровне»

30 апреля состоится второй по счету Бакинский марафон. Помогать в его организации вновь будет известный испанский легкоатлет Педро Нимо. Помимо этого, в Азербайджане у него есть группа спортсменов, которую он второй год подряд будет готовить к марафону.

«Любопытно, что организацией марафона в Баку занимается Ассоциация футбольных федераций Азербайджана, а не Федерация легкой атлетики, - пишет испанское издание La Voz De Galizia, пообщавшееся с Нимо. – Тестовый забег в Гипускоа (провинция на севере Испании – haqqin.az) заинтересовал президента азербайджанского футбола. Очарованный, он связался с Педро Нимо через известную испанскую футболистку Веронику Бокет и тогдашнего главного тренера женской (U-19) сборной Азербайджана Патрисию Гонсалес».

Это было весной 2016 года, а спустя год Нимо готов повторить прошлогодний опыт. 36-летний бегун отправится в Азербайджан 10 апреля.

«В прошлом году я был директором гонки, а сейчас буду просто помогать и продолжу занятия с моей группой, которая была сформирована в прошлом году и с которой я постоянно поддерживаю связь, - говорит испанец. – Культура бега в Азербайджане на низком уровне. Они находятся в ситуации, в которой мы были 15-20 лет назад. Поэтому мы стараемся собрать несколько групп, которые будут отличаться по уровню. План тренировок я отправляю по интернету».

По словам Нимо, в Баку легкая атлетика находится в стадии становления. Прошлогодний марафон с нуля собрал около 8 тысяч участников, и у Педро есть сомнения, что в этом году этот результат удастся повторить.

«Они находятся в процессе обучения, - продолжает испанский марафонец. – В прошлом году мы заложили традиции. Тогда секундомер был ручным. В этот раз нам нужно сделать отсчет времени автоматическим – так, как это положено».

По мнению испанского издания, футбольные власти Азербайджана видят в марафоне возможность привлечения туристов и развития спорта среди населения. С этой целью предпринимаются шаги для укрепления данного проекта и его популяризации среди азербайджанцев.

«Становится очевидно, что Азербайджан набирает все больше веса. И моя помощь не пропадает даром», - заявил Нимо, которого La Voz De Galizia называет двигателем азербайджанской легкой атлетики.

Нимо является чемпионом Испании 2014 года в марафонском беге. Во время прошлогоднего Бакинского марафона он исполнял роль инструктора. Тогда победил бывший легкоатлет сборной Азербайджана в беге на средние дистанции Намик Асадов. Он пробежал 21 км от площади Государственного флага до Бакинского Олимпийского стадиона за 1 час 18 минут и 58 секунд.

Среди женщин победила также бывшая легкоатлетка, победительница чемпионатов Азербайджана по кроссу Раида Асланова.

Самым возрастным участником забега, пришедшим к финишу, был 58-летний Тапдыг Дадашев.

Среди участников были вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, министр образования Микаил Джаббаров, главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов, депутаты Милли Меджлиса и другие известные личности. В марафоне мог принять участие любой желающий старше 16 лет.