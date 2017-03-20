Депутат Салман Ходадади о недовольстве в Восточном и Западном Азербайджане

«Загрязнение воздуха, нехватка воды и пыльные бури являются одними из главных проблем нашей страны в ближайшие годы. Сейчас мы находимся в ситуации, когда экологические проблемы уже превратились в социальный кризис и вызвали проблемы безопасности», - сказал агентству ILNA депутат парламента Ирана Салман Ходадади.

По словам депутата С.Ходадади, самое тяжелое экологическое положение сложилось в населенных азербайджанцами провинциях Ардебиль, Восточный и Западный Азербайджан.

«Высыхание озера Урмия вызвало большие проблемы. Огромные запасы соли в озере могут представлять серьезную угрозу для людей, населяющих эти территории. Люди недовольны, они считают, что правительство не в состоянии решить их проблемы», - сказал депутат.

По мнению С.Ходадади, эти экологические проблемы настолько чувствительны, что малейшее промедление в их решении поставит Иран на грань социальных бунтов.

«Экологические проблемы вызовут массовое бегство населения из этих мест. Если не решить эти проблемы, в провинциях Азербайджан и Хузестан, то экономическая деятельность и количество рабочих мест там будут резко сокращаться, так как инвесторы не будут вкладывать деньги в регионы. Все это вызовет резкую маргинализацию населения этих провинций, а это 11-18 миллионов человек. Именно эта маргинализация и есть причина всех социальных недугов в Иране», - сказал иранский депутат.