Бросил стакан в Бабаяна, а обвинил Азербайджан

Ярый ненавистник Азербайджана российский писатель и философ Михаил Веллер на днях, как уже сообщал haqqin.az, бросил во время съемок стакан с водой в ведущего программы «Право голоса» Романа Бабаяна на российском телеканале ТВЦ. Произошло это во время дискуссии о положении русских, проживающих в странах Балтии.

Ситуация более чем странная. Проармянски настроенный Веллер швыряет стакан в Романа Бабаяна, человека «многогранного и невероятно патриотичного, который, где бы ни находился, всегда первым делом читает новостные ленты Армении» (цитата по армянским СМИ).

Но далее происходят еще более странные вещи. Попытавшийся оправдаться за свой поступок писатель Веллер обвинил почему-то… Азербайджан.

Господин Веллер написал пост, который был опубликован на сайте «Эхо Москвы». В тексте отмечается, что из всех постсоветских государств Эстония стоит на последнем месте по убыли русского населения (уехавшие в Россию и на Запад, умершие, сменившие на эстонский лад фамилии и «национальную ориентацию» дети смешанных браков – совокупно) – 28%. На предпоследнем месте – Латвия: 38%.

«Откуда же русских уехало больше всего? И как часто мы говорим об угнетении русских и ущемлении их прав в этих странах? Грузия – 92%, Таджикистан – 91%, Азербайджан – 70%, Киргизия – 59%, Туркменистан – 51%, Узбекистан – 51%».

Любопытно, что про свою любимую Армению Веллер не написал ничего. Сколько же русских покинуло эту страну? А может, статистики нет потому, что не жили в Армении представители других национальностей, в том числе и русские? Или есть статистика, но она настолько пугающая, что писатель не стал ее приводить?

Высказывания об ущемлении прав русских без упоминания Армении – это вообще нонсенс. Вспомним, как вопрос открытия школы с обучением на русском языке вызвал бурные дискуссии в армянском парламенте (!).

Что касается Азербайджана, то к сведению господина Веллера, в нашей стране есть сотни школ, детских садов и вузов с обучением на русском языке. Горячо любимая господином Веллером Армения этим похвастаться не может.

Ну и в заключение несколько цитат писателя и философа Михаила Веллера.

Об апрельской эскалации в 2016 году: Друг и партнер Турции Азербайджан совершает вооруженную агрессию в Нагорном Карабахе – фактически нападая на Армению, члена ОДКБ и единственного ныне российского союзника в Закавказском регионе. Пахнет косвенной войной – за Арменией Россия, за Азербайджаном Турция.

О памятнике пособнику фашистов Гарегину Нжде, который поставили в Ереване: «Ну и что, что теперь там стоит такой памятник? В Монголии стоит памятник Чингиз-хану. СССР в конце 30-х тоже сотрудничал с Германией, потом разразилась война, но ведь никого не обвиняли в сотрудничестве с нацистами. Когда приходится бороться за независимость страны, изгибы возможны самые разные. Не оправдываем никого, кто сотрудничал с нацистским режимом, но понять можно.

О «геноциде армян»: «Не довелось армянам устраивать турецкую резню, а туркам армянскую – за милую душу».

О Карабахе: «История Карабаха насчитывает так приблизительно 2700 лет примерно вроде бы. Из этого времени он 2500 лет был в составе Армении, Армянского царства, так или иначе, под тем или иным названием, в той или иной политической форме».