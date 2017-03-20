…говорил, в левой туфле ношу 20 драмов, чтоб никогда деньги не властвовали надо мной, а наоборот.

…говорил, каждый день по утрам хожу в пекарню, беру полхлеба, но плачу за целый, чтоб половина досталась тому, кто голоден.

…говорил, могу ли жить спокойно, когда мои друзья лежат в могиле, а Армения выставлена на продажу.

…говорил, перед российским посольством выйду бунтовать и буду требовать, чтоб попросили прощения за сто погубленных жизней мальчишек…

…говорил, если кто-то пойдет со мной – хорошо, если нет – пойду один.

… говорил, 2 апреля шествие организую - какие выборы, как можно участвовать в выборах в такой день, когда всего лишь год назад столько мальчишеских жизней принесено в жертву власти?!

… говорил, выборы и в такой день? Не допущу!

… говорил, я потерял безымянный палец на войне, когда вез хлеб. Пальца нет, зато есть чудесная дочь… за нее я готов умереть..

…говорил, если бы 6 марта не отпустили, с 8 марта объявил бы сухую голодовку. Отказываться от начатого дела? Нет такой правды!

… говорил… И не говорит больше… Замолчал… Заставили замолчать…

Подошла, поцеловала в светящееся чело, которое еще хранило теплоту его души, и тихо на ушко прошептала: «Ты только этого не делал для народа, но теперь сделал и это. Посмотрим, кто последует за тобой и защитит страну». И услышала ответ: «Ничего и ни от кого не жду. И один справлюсь. Ни дождь и ни снег мне не помеха».

Кем же был ты - младенцем или 33-летним парнем, сознательно выбравшим путь к совершенству?

Нет тебя, а может, и не было? Может, ты был просто легендой о хлебодаре? Но даже когда уже ничего не будет, останется страна Армения, эпос «Сасна Црер» и легенда о хлебодаре…

И даже когда земля станет горящим шаром, останется хотя бы один помнящий о тебе. Нет, ты - не легенда... Ты жил...