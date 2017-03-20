 

Баку, первому вице-президенту лично… воззвание экс-депутатов

Автор: Отдел информации 

Не иссякает поток писем, телеграмм, обращений в редакционной почте в связи с назначением Мехрибан ханум Алиевой первым вице-президентом Азербайджана. Люди поздравляют первую леди, желают успехов в ее многогранной деятельности, делятся своим видением существующих проблем.

Посчитали нужным обратиться к первому вице-президенту и участники постоянно действующего собрания азербайджанского парламента 1990-1995 гг.

«Некоторое время назад мы писали Вам по поводу назревших социальных проблем, - говорится в обращении парламентариев, принявших в свое время Акт независимости Азербайджана. - Многие из них ныне нашли свое решение, за что приносим Вам искреннюю благодарность от имени жителей практически всех городов и районов Азербайджана».

Выполняя поручения своих земляков, авторы обращения с удовлетворением сообщают первой леди, что ее «появление  на высоком государственном посту воспринято народными массами как знак качественного обновления управления республикой, как продолжение курса на разрядку общественного противостояния, утверждение принципов гражданского согласия и социальной справедливости».

Авторы послания выражают уверенность, что пребывание на посту первого вице-президента Азербайджана «ознаменуется новыми важными государственными инициативами по консолидации азербайджанского общества и реализации социальных программ».  

В связи с этим они с сожалением напоминают, что парламентарии, которым принадлежит заслуга разработки и принятия Акта независимости Азербайджана, оказались вне действия закона о депутатской пенсии.

Между тем в ряде стран СНГ депутаты периода обретения независимости пользуются дополнительными материальными преференциями и социальными льготами. 

«Общественность страны весьма позитивно расценила шаги руководства страны по укреплению традиций толерантности, плюрализма и политической преемственности, в том числе подтверждение статуса экс-президента Муталибова А.Н., избрание депутатами Милли Меджлиса А. Рагимзаде, З. Самедзаде, С.Гаджиева, А.Ализаде и других деятелей предшествующего периода», - говорится в обращении.

Принимая во внимание, что многогранная практическая деятельность первого вице-президента Мехрибан Алиевой проникнута духом гуманизма, направлена на оздоровление морально-политической атмосферы в стране, в обращении выражается надежда, что несправедливость в отношении депутатов, столько сделавших для утверждения независимости Азербайджана, будет наконец устранена.

«Пользуясь случаем, поздравляем Вас и Вашу замечательную семью с Новруз байрамы, этим радостным днем весны и цветения, - пишут лидеры постоянно действующего собрания депутатов азербайджанского парламента 1990-1995 годов. - Желаем успехов, здоровья и большого личного счастья, которое Вы заслужили всей Вашей жизнью, неустанным трудом на благо нашей Родины, нашего народа».

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