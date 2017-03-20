Бывший премьер-министр и экс-посол Кыргызстана в Баку Апас Джамагулов на этой неделе принял участие в V Глобальном Бакинском форуме, в кулуарах которого корреспонденту haqqin.az удалось побеседовать с гостем.

- В свое время, будучи в Баку, глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев настойчиво предлагал Азербайджану вкладывать инвестиции в его страну. При всей сомнительности коммерческой выгоды инвестиций в киргизскую экономику азербайджанский бизнес вроде бы заинтересовался предложениями президента Атамбаева. Но вот недавно Бишкек воздержался от подписания итогового заявления, принятого на 13-м саммите Организации экономического сотрудничества (ECO) в Исламабаде. В нем выражалось беспокойство тем, что существующие на пространстве ECO нерешенные конфликты, в частности, армяно-азербайджанский конфликт, препятствуют экономическому развитию и реализации в полном объеме потенциала региона, региональным связям и сотрудничеству в более широком формате. Чем руководствовался Бишкек, игнорируя такой чувствительный для Азербайджана вопрос, как оккупация территорий?

- Территориальная целостность Азербайджана признана всеми странами мира и международными организациями. Мне сложно понять мотивы, почему, признавая территориальную целостность Азербайджана, представитель Кыргызстана в Исламабаде не подписал итоговое заявление ЕСО. В конце концов, надо было конкретно объяснить причины, по которому Бишкек не присоединился к этому документу. И какие вопросы следует решить, чтобы Кыргызстан в будущем подписывал подобные заявления.

Мне неизвестно, на каком уровне был представлен Кыргызстан на Исламабадском форуме. Возможно, представитель просто не разобрался в вопросе или не было соответствующих полномочий.

- В конце 1990-х президент Кыргызстана Аскар Акаев собрал лидеров тюркских стран в Бишкеке, где говорил об уважении к суверенитету и неприкосновенности границ. Но одновременно поставлял Армении миллионы патронов, выпущенных Бишкекским машиностроительным заводом…

- В цивилизованном мире не принято поставлять оружие воюющим странам. Это считается пособничеством кровопролитию. Я не знаю, в каких объемах Кыргызстан поставлял патроны Армении. Но известно, что два завода по производству патронов обанкротились. Насколько я знаю, сейчас подобных поставок Армении не осуществляется. Кстати, в Кыргызстане даже пытались продать иностранным инвесторам эти два предприятия. Но покупателей не нашлось, и заводы пришлось законсервировать.

- Несмотря на то, что есть общетюркские организации, к примеру, ТЮРКСОЙ, отношения между тюркскими государствами не самые радужные. И в первую очередь из-за противоречивых действий Кыргызстана. Бишкек успел испортить отношения с Казахстаном, Узбекистаном, Турцией и теперь с Азербайджаном…

- Все тюркские народы - братские. Но иногда и между братьями случаются разногласия. Отношения с Узбекистаном дошли до состояния враждебности не по вине Кыргызстана.

В 90-е годы в Кыргызстан начали проникать моджахеды. Правоохранительные органы страны выяснили, что их целью был Узбекистан. Бишкек не дал им попасть в соседнюю страну, тогда произошли стычки киргизских военных с моджахедами. Были случаи, когда боевики брали в заложники иностранных геологов, чиновников, простых граждан.

Когда информация о том, что моджахеды направляются в Узбекистан, дошла до президента Каримова, узбекскому лидеру это сильно не понравилось. Он решил, что целью боевиков был не Узбекистан, а и именно Кыргызстан. И отношения стали ухудшаться.

Что касается проблем в отношениях с Казахстаном, то здесь надо признать вину Бишкека. Назарбаев справедливо ввел ограничения на поставки некоторых продуктов из Кыргызстана. Дело в том, что у нас была эпидемия ящура. Санитарные службы ликвидировали вспышку заболевания, но у нас нет лаборатории, которая выдает необходимые для экспорта данные о качестве товара. Вполне справедливые ограничения соседней страны в Кыргызстане приняли в штыки, обвинили в Астану в недобрососедских отношениях, лицемерии и пр. Сейчас отношения налаживаются. И, кстати, особенно радует нормализация связей с Узбекистаном.

Сотрудничество с соседними странами - очень важный фактор в развитии страны. Кыргызстан вошел в Таможенный союз. Но наши товары не отвечают санитарным стандартам ЕАЭС. Надо было наладить выпуск качественных товаров и потом уже думать о поставках в рамках ЕАЭС. Кыргызстан не был готов к вступлению в ЕАЭС, но нас приняли, так как Бишкек настойчиво просился в эту организацию.

Нам нужны были инвестиции, но после вступления в ЕАЭС Россия и Казахстан не предоставили обещанных кредитов.

- Говорят, граница и территория Кыргызстана удобны для проникновения и транзита в другие страны террористов с Ближнего Востока и из Афганистана…

- Да, это мнение имеет под собой основания. Правительство понимает это и старается что-то предпринять для укрепления границ.

Мы не можем закрыть границу и не впускать в страну наших граждан, воевавших в Сирии и Ираке. Но их надо держать под жестким контролем сил безопасности.