На «Ноев ковчег» доставили семена из Азербайджана

Всемирный банк семян, созданный под эгидой ООН на острове Шпицберген, пополнился материалами из Азербайджана, сообщают греческие СМИ.

Этот бункер представляет собой некий «Ноев ковчег». Главная задача, которую преследовали, создавая подобное хранилище семян — не допустить возможного уничтожения представителей флоры в результате таких бедствий, как падение астроида, ядерной войны или глобального потепления.

Проект был осуществлён на средства Норвегии и обошёлся бюджету страну в 9, 5 млн. долларов. Собственный отсек в этом банке растений имеется у каждой страны. Сам банк – это система коридоров, которые сотрудники называют еще туннелями; они прорублены на высоте 130 метров над уровнем моря. Прочность сооружения рассчитана таким образом, чтобы выстоять во всех природных и рукотворных катастрофах. Срок эксплуатации обозначен двумя сотнями лет.

Менеджер Всемирного банка семян Асмунд Асдал заявил, что недавно их коллекция пополнилась флорой Азербайджана. Теперь можно быть уверенным, что даже при апокалипсисе, оставшиеся в живых люди смогут снова посадить уникальные растения, которые растут только в Азербайджане.

“У нас тут есть образцы семян из Таджикистана. А там – образцы флоры Армении. И Азербайджана. А это образцы флоры двух Корей. Северной и Южной. Тут мы видим, что у международного сотрудничества может быть и такой облик. Облик великой миссии, которая позволит сохранить образцы всех растений Земли. Государства могут не дружить между собой за пределами нашего семенохранилища, но тут они сотрудничают вполне продуктивно”, - рассказывает Асдал.

За 11 лет, что существует этот банк семян, он был вскрыт лишь однажды, когда в 2015-м году сирийские агрономы и генетики попросили вернуть им 130 из 325 ящиков с семенами, отправленных центром на хранение в Норвегию еще до войны.

Стоит отметить, что начало организации подобных хранилищам положил великий русский учёный Николай Вавилов, собиравший в ХХ-м веке коллекцию по всему миру. Всего таких экспедиций генетик организовал более 180, и в 40-м году собрание насчитывало 250 тысяч образцов.