 

Лукашенко обвинил Запад в подготовке «цветной революции»

 

Белорусские власти не допустят дестабилизации обстановки в стране, несмотря на все попытки со стороны «пятой колонны» при финансовой поддержке зарубежных фондов и руководстве западных спецслужб нарушить равновесие. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по вопросам организации белорусско-российских учений «Запад-2017», передает ТАСС.

«Имеется в виду попытка нашей «пятой колонны» при поддержке, финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси», - отметил Лукашенко, высказывания которого размещены на официальном сайте главы государства.

«Мы с этим справимся. Это не проблема», - подчеркнул глава Белоруссии. 

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