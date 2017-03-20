 

Александр Лукашенко: «Из Армении в Европу вывезли радиоактивные вещества» громкое обвинение

Автор: Отдел информации 

Радиоактивные вещества были выявлены на борту самолета, который следовал из Армении транзитом через Белоруссию в одну из европейских стран. Об этом заявил сегодня, 20 марта, президент страны Александр Лукашенко во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений «Запад-2017», передает БелТА.

«Один инцидент связан с выявлением радиоактивных веществ на борту самолета, который следовал транзитом через Беларусь из Армении в одну из европейских стран», - отмечается в сообщении со ссылкой на главу государства.

«Попрошу по итогам расследования всех этих инцидентов, которые сегодня произошли на государственной границе, мне доложить. Это все свидетельствует о том, что расслабляться нам никак не пристало. Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», - сказал президент.

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