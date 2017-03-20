Украина, как и Азербайджан, запретила въезд европарламентариям

Служба безопасности Украины ввела санкции в отношении четырех европейских депутатов, которые приехали в Крым без разрешения Киева, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, передает Русская служба ВВС.

"На территории автономной республики Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии", - написала она на своей странице в фейсбук.

По данным СБУ, они прибыли по приглашению российских властей на празднование третьей годовщины референдума о присоединении Крыма, который не признан законным в Украине и западных странах.

Теперь этим политикам будет запрещен въезд в Украину в течение пяти лет. Визит зарубежных политиков в Крым был организован партией "Справедливая Россия".

Отметим, что МИД Азербайджана в 2013 году составил список нежелательных лиц, куда заносятся имена тех, кто без согласования с властями страны посещает оккупированные территории Азербайджана.