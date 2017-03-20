Еврокомиссия: "Альтернативы соглашению с Турцией нет"

Еврокомиссия не видит реальной альтернативы миграционному соглашению между Евросоюзом и Турцией, несмотря на трудности в его реализации, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, передает РИА Новости.

"Заявление ЕС-Турция изменило ситуацию и позволило разрушить жестокую систему, созданную контрабандистами, которые извлекают выгоду из несчастья людей, и подвергающую людей опасности. Мы слышим много голосов, критикующих соглашение, но никто не представляет жизнеспособной альтернативы, которая позволила бы спасти такое количество людей", — заявил Схинас журналистам, комментируя судьбу соглашения.

При этом, по его словам, "выполнять его по-прежнему трудно".