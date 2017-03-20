Накануне ряд оппозиционных СМИ распространил информацию о новом скандале в стране, в центре которого вновь оказался хорошо известный нашим читателям коррупционный персонаж – проректор Бакинского государственного университета Ибад Ибадов.

Несколько недель назад в ходе нашего журналистского расследования выявился довольно любопытный факт: один из чиновников эпохи ураганных девяностых - времен дикой фронтистской стихии - Ибад Ибадов каким-то странным образом оказался в кругу доверенных лиц ректора БГУ и одного из ведущих представителей правящей элиты ученого Абеля Магеррамова. Более того, как удалось выяснить, именно через Ибада Ибадова А.Магеррамов направлял крупные суммы денег оппозиции. Обо всем этом haqqin.az рассказал еще в начале года.

И вот новый скандал. Арестован зять И.Ибадова – Агиль Азиз оглу Гусейнов, он же Кямран Гусейнов. Агиль и Кямран – двуликий Янус-аферист - обвиняется в тяжких преступлениях, квалифицируемых по дурно пахнущей статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана.

Агиль Гусейнов до ареста занимал должность исполнительного директора ООО UR Style. Компания занималась централизованной продажей билетов на концертные и театральные мероприятия. Владельцем компании является младшая дочь сестры первого вице-президента Азербайджана Наргиз Пашаевой - Ульвия Махмудова. У дочери Пашаевой личный бизнес – она владеет печатным домом, рестораном, маркетинговой компанией, за что исправно выплачивает налоги в казну государства, то есть в полном соответствии с законами страны занимается легальным и прозрачным предпринимательством. Она также занимается благотворительностью, которую не любит рекламировать. И ничего сенсационного и крамольного в этом нет.

В обязанности исполнительного директора компании – он же Агиль, он же Кямран (он же Гога, он же Гоша) - входило осуществление соответствующего контроля над реализацией билетов на концерты и спектакли.

Этой осенью в финансовом департаменте компании почувствовали неладное и решили перепроверить деятельность Агиля Гусейнова. Вскоре подозрения нашли подтверждение: Агиль сколь нелепым, столь и наглым образом присваивал немалые суммы с прибыли компании, ставил свою подпись во всех незаконных сделках, не предусмотренных в уставе компании. Налицо достаточно распространенное в последнее время – по всей видимости, из-за бушующего экономического кризиса и социальных бедствий - мошенничество.

О финансовой недостаче и банальном воровстве сообщили владельцу компании. Как поступила Ульвия Махмудова? В свое время Агиля Гусейнова приняли на работу в компанию по просьбе заведующего учебной частью БГУ Ибада Ибадова. Потому вполне логично, что владелец компании сочла нужным в первую очередь проинформировать именно ректора БГУ А.Магеррамова о вопиющем инциденте. Ректор, в свою очередь, вызвал своего заместителя – того самого Ибада Ибадова - и рассказал ему о проделках зятя. В кассе не хватает 263 940 манатов. Надо вернуть украденное!

Ибадов бросается в ноги своему покровителю, просит пощады и обещает вернуть все до единой копейки. Казалось, инцидент исчерпан. Ибадов со своим зятьком вернут награбленное, и стороны разойдутся в полном примирении. Но не тут-то было! 19 сентября Ибадов появляется в кабинете своего зятя, вызывает менеджера компании Фуада Рагимова и главбуха Фуада Хайимова, предлагая им порочную сделку – фальсификацию финансовых документов. Еще один предательский удар в спину! Но сотрудники компании тут же сообщают о преступном сговоре Ибадова с зятем и их нечестивом предложении.

Преступники не оставили владельцу компании другого выхода, кроме как обратиться в правоохранительные органы. У.Махмудова обращается с заявлением в Министерство налогов, а менеджер с главбухом в своих показаниях следствию подтверждают информацию о преступных действиях зятя с тестем.

Почуяв на своих шеях лезвие карающего меча правосудия, аферисты занервничали, и 21 сентября брат Ибадова – Джейхун Ибадов вносит в кассу предприятия 50 тысяч манатов. Но ведь покрыта не вся сумма – 213 тысяч 940 манатов не возмещены. Позже на допросе как сам Ибадов, так и его брат Джейхун станут отрицать и факт передачи этих 50 тысяч манатов, как и наличие долгового обязательства.

Буквально через несколько дней после начала разбирательства в Минналогов Агиль Гусейнов подается в бега. А сам Ибад Ибадов с помощью сына Тельмана укладывается с вымышленным диагнозом на больничную койку в городской больнице. Каждый раз, когда сотрудники Минналогов приглашают Ибадова на допрос, мнимый больной под предлогом стационарного лечения уклоняется от следственных мероприятий. Ну а когда изворачиваться дальше уже не имело смысла, проректор, естественно, формально, на бумаге, расторгает брак дочери со сбежавшим преступником.

Около трех месяцев правоохранительные органы «пытаются» найти сбежавшего преступника, но тщетно. Сын Ибадова – Тельман Ибадов скрывает зятька на пастбище среди стада овец в Исмаиллинском районе. Такая вот невинная овечка!

Наконец с января за дело берется Служба государственной безопасности. И 6 января ранним утром сотрудники СГБ обнаруживают Агиля среди заблудившихся овец в Исмаиллы. Преступник арестован! Казалось бы, возмездие свершится и наказание настигнет отъявленного мошенника.

Однако во время следствия выявились и другие преступления А.Гусейнова. Оказывается, педалируя фактом принадлежности компании дочери Наргиз Пашаевой, аферист просил денег у предпринимателей якобы для нужд Бакинского филиала МГУ. Летом 2016 года Агиль обманным путем выманил у Эльхана Рафаиловича Пейсахова 90 тысяч долларов. По сей день аферист не вернул и эти деньги. Сколько еще жертв попало в сети, расставленные этой невинной овцой? На данный вопрос, безусловно, ответит следствие. Но в этом деле, как оказалось, еще не все точки расставлены над «I»…

Вдруг в списках оппозиции всплывает имя еще одного политзека - оппозиция раздувает обыкновенное мошенничество и воровство до масштабов громкого политического дела. В соцсетях появляется видеообращение дочери Агиля - 16-летней школьницы, которая в слезах сыплет проклятиями в адрес взрослых дяденек и тетенек, расправившихся с ее отцом – сторожем в компании, принадлежащей Наргиз Пашаевой (на тебе! Директора компании почему-то представили сторожем, видимо, чтобы вызвать жалость у читательской публики). Школьница грозится обратиться к евродепутатам и даже в «Международную амнистию». Весь этот фарс в ютубе происходит под аккомпанемент лирической музыки, а маэстро-режиссер всего этого «спектакля» снимает кадры убогой кухни с гладильной доской.

Общественность стала свидетелем позорного театрального действа: оказывается, школьница-подросток прекрасно информирована о миссии западных правозащитников? «Отличница» понимает политико-правовое значение термина «политзэк»? Знает, но не смогла хорошо вызубрить текст и правильно выговорить названия институтов Европарламента? Бесспорно, бездарная работа кураторов-суфлеров и тех, кого, видимо, до боли раздражает заслуженно высокий общественный авторитет Наргиз Пашаевой. И эту работу тут же подхватила оппозиция, не замедлив сфабриковать дело еще одного политзэка.

Но меня в данном случае интересуют ответы на некоторые все еще не проясненные вопросы. Как удавалось Агилю Гусейнову на протяжении трех месяцев прятаться в овечьей шкуре в Исмаиллы? Куда смотрели и как искали правоохранительные службы? Разве это не провал оперативно-розыскной деятельности? Хорошо, что в данном случае речь идет о заурядном отпетом аферисте, мелком воришке бакинского розлива. А если завтра придется искать более солидного преступника, скажем, серийного убийцу? Ему также удастся скрываться на пастбищах? Почему все еще не привлечен к ответственности соучастник этого преступления Ибад Ибадов? Конечно, Абелю Магеррамову не оставалось ничего другого, как избавиться от такого заместителя с дурной репутацией. Его уволили. Но ведь он долгое время содействовал преступнику! Что станет с братом Ибадова – лжесвидетелем Джейхуном?!

Что касается сына – Тельмана Ибадова, то, оказывается, и его разыскивали, но по другому обвинению – в изнасиловании. Ну и семейка Адамс, скажу я вам! И глава этого клана отвечал за учебно-воспитательную работу в главном образовательном учреждении страны! Обидно за державу. Уж в который раз!