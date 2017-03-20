В Польше россиянин осужден за шпионаж

В Польше россиянин Станислав Ш. приговорён к четырём годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Такое решение, как сообщает агентство PAP, вынес окружной суд Варшавы сегодня. Обвинение требовало для гражданина РФ шести лет заключения, защита — полного оправдания, передает Life.

Станислава Ш. задержали 2,5 года назад по подозрению в шпионаже в пользу России. Он имеет паспорта как РФ, так и Польши. Дело засекречено, суд проходил в закрытом режиме.

По словам родителей мужчины, обвинение строится на показаниях сотрудника Агентства внутренней безопасности Польши. По данным местных СМИ, Станислав Ш. работал юристом в компании, которая обеспечивала правовое сопровождение строительства газопорта в Свиноуйсьце.