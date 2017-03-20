 

Президент Грузии отказался подписывать законы о "прослушке"

 

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в понедельник наложил вето на пакет законопроектов, касающихся возможности прослушивания телефонных разговоров граждан, передает Интерфакс.

"Я возвращаю парламенту с мотивированными замечаниями пакет законопроектов по так называемой "прослушке". В этом пакете есть ряд спорных вопросов. В частности, речь идет о свободе деятельности создаваемого агентства. Второе - это финансирование агентства, которое должно осуществляться коммуникационными компаниями", - сказал на специальном брифинге в понедельник Г.Маргвелашвили.

Парламентом Грузии пакет законопроектов был принят 1 марта. Согласно данным законам, в Грузии создается оперативно-техническое агентство, которое будет осуществлять прослушивание телефонных разговоров граждан и отслеживать сообщения в интернете на предмет информации, представляющей угрозу государству.

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