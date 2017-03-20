Великобритания запустит Brexit 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода из Европейского союза 29 марта, передает Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Отмечается, что в рамках процедуры он направит письмо в ЕС, что и станет формальным началом Brexit.

Таким образом, с получением письма начнется отсчет в два года, за которые выход страны из блока должен завершиться.

При запуске Brexit станет возможным начать соответствующие переговоры между Лондоном и Брюсселем.

Позднее эту информацию подтвердило министерство по выходу из Европейского союза, опубликовав на сайте соответствующее заявление.

13 марта парламент Великобритании наделил премьер-министра страны Терезу Мэй полномочиями запустить Brexit, а 16 марта королева Елизавета II одобрила соответствующий закон, после чего он вступил в силу.