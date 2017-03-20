 

Погранкомитет Белоруссии об армянском самолете с радиоактивным грузом обновлено 18:34

 

Уровень радиационного фона груза, который перевозил самолет из Армении через белорусский Гомель, превышал допустимые нормы в 250 раз, заявил в понедельник начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук, передает РИА Новости.

*  *  *17:13

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил обнаружение радиоактивных веществ на борту самолета, следовавшего транзитом через Белоруссию в Болгарию. Об этом сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель комитета Антон Бычковский.

«Могу подтвердить данный факт. Случай произошел 19 марта в аэропорту Гомеля», — сказал Бычковский.

Он отметил, что самолет следовал транзитом из Армении в Болгарию.

Собеседник агентства уточнил, что судно не было пассажирским.

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