У Бандераса случился сердечный приступ на отдыхе в Швейцарии

Антонио Бандерас был госпитализирован в швейцарскую клинику, когда почувствовал острую боль в груди. Отмечается, что 56-летнему актеру стало плохо во время его каникул в швейцарских Альпах, где он отдыхал с подругой Николь Кемпел, передает БелТА.

По сообщениям инсайдеров, у актера случился второй сердечный приступ за несколько последних месяцев. Сейчас неизвестно, в каком состоянии находится Бандерас и насколько серьезным был приступ.

Сообщается, что пара прибыла на отдых неделю назад. Все это время возлюбленные прекрасно проводили время вместе. Доказательством этому стало совместное фото пары в инстаграме Бандераса, хотя, стоит отметить, снимки с возлюбленной актер публикует в соцсети редко.