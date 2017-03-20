Силы безопасности Турции уничтожили 13 террористов

Силы безопасности Турции за последнюю неделю провели 230 антитеррористических операций, в результате которых на территории страны были уничтожены 13 террористов, еще 11 сложили оружие и сдались властям, передает Anadolu.

В МВД Турции сообщили, что с 13 по 20 марта по подозрению в пособничестве террористическим организациям по стране задержаны 999 человек.

70 человек из числа задержанных подозреваются в связях с террористами ИГИЛ, 28 — в контактах с террористическим течением Фетхуллаха Гюлена, 28 – в связях с левыми террористическими структурами. Остальных подозревают в пособничестве террористам ПКК.

В то же время в провинциях Батман, Бингель, Агры, Диярбакыр, Ширнак и Тунджели уничтожено более 20 убежищ, укрытий и пещер, где скрывались террористы.