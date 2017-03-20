Трамп: «Штаб Клинтон контактировал с Россией»

Президент США Дональд Трамп заявил, что предвыборный штаб его соперника на выборах Хиллари Клинтон контактировал с Россией, передает РИА Новости.

What about all of the contact with the Clinton campaign and the Russians? Also, is it true that the DNC would not let the FBI in to look? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 марта 2017 г.

«Как насчет всех этих контактов между кампанией Клинтон и русскими?» — написал Трамп в Twitter, не пояснив, какие контакты имеет в виду.

«А также правда ли, что национальный комитет Демократической партии не позволил ФБР посмотреть (на взломанные компьютеры)?» — продолжил Трамп.

Американские спецслужбы ранее обвинили Россию во взломе комитета Демократической партии США, но доказательств не предоставили. Россия эти обвинения опровергла.