 

Бои в Донбассе: украинская армия несет потери

 

Донбасские сепаратисты обстреляли позиции украинских войск в районе Водяного, в результате чего погибли двое украинских военнослужащих, семеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает телеканал «112 Украина».

«Позиции украинских войск в районе населенного пункта Водяное, что на Мариупольском направлении, были обстреляны сепаратистами с применением РСЗО БМ-21 «Град», 152- и 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов», — говорится в сообщении.

«Противник выпустил 40 снарядов калибра 152 мм, 40 снарядов калибра 122 мм и 65 выстрелов из системы «Град». По уточненной информации, 7 военнослужащих получили ранения, двое военнослужащих погибли», — сообщил в эфире телеканала «112 Украина» спикер пресс-центра АТО Сергей Жмурко.

В штабе отмечают, что сепаратисты в очередной раз нарушили Минские договоренности и пытаются сделать все возможное, чтобы сорвать процесс отвода тяжелого вооружения от линии разграничения.

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