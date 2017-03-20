СМИ узнали о гибели россиянина в Сирии

В Сирии погиб россиянин Александр Сагайдак, пишет «Фонтанка». По данным издания, он состоял в частной военной компании.

Как пишет «Фонтанка», в Сирии погиб 45-летний боец частной военной компании Александр Сагайдак. По предварительным данным, он погиб в конце февраля текущего года, его тело было переправлено в морг военного госпиталя в Ростове. Официальная причина смерти — «сердечная недостаточность».

Муниципальный депутат Всеволжска Эдуард Чирко, начальником охраны которого работал Сагайдак, рассказал, что тот, по его данным, стал работать на частную военную компанию в июле 2016 года. После этого Сагайдак уехал в лагерь подготовки в Краснодарский край и погиб в Сирии в бою.

В поселке Молькино Краснодарского края, по данным «Фонтанки», находилась база подготовки неформального военного формирования, известного как «ЧВК Вагнера», бойцы которого, по многочисленным свидетельствам, принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины и в Сирии.