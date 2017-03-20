 

СМИ узнали о гибели россиянина в Сирии

 

В Сирии погиб россиянин Александр Сагайдак, пишет «Фонтанка». По данным издания, он состоял в частной военной компании.

Как пишет «Фонтанка», в Сирии погиб 45-летний боец частной военной компании Александр Сагайдак. По предварительным данным, он погиб в конце февраля текущего года, его тело было переправлено в морг военного госпиталя в Ростове. Официальная причина смерти — «сердечная недостаточность».

Муниципальный депутат Всеволжска Эдуард Чирко, начальником охраны которого работал Сагайдак, рассказал, что тот, по его данным, стал работать на частную военную компанию в июле 2016 года. После этого Сагайдак уехал в лагерь подготовки в Краснодарский край и погиб в Сирии в бою.

В поселке Молькино Краснодарского края, по данным «Фонтанки», находилась база подготовки неформального военного формирования, известного как «ЧВК Вагнера», бойцы которого, по многочисленным свидетельствам, принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины и в Сирии.

162 просмотров


Старости
За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС?
За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС? комментирует Минналогов
Наша погода
Сегодня 15° / 6°
21 Март 11° / 6°
22 Март 12° / 6°
23 Март 12° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
В Южном Судане разбился самолет: 9 выживших обновлено 18:41
СМИ узнали о гибели россиянина в Сирии
Погранкомитет Белоруссии об армянском самолете с радиоактивным грузом обновлено 18:34
Бои в Донбассе: украинская армия несет потери
Трамп: «Штаб Клинтон контактировал с Россией»
Силы безопасности Турции уничтожили 13 террористов
У Бандераса случился сердечный приступ на отдыхе в Швейцарии
800 километров от Тегерана до Баку на велосипеде фото
Великобритания запустит Brexit 29 марта
Президент Грузии отказался подписывать законы о «прослушке»
В Польше россиянин осужден за шпионаж
Кто похитил деньги дочери Наргиз Пашаевой? наше расследование
Еврокомиссия: «Альтернативы соглашению с Турцией нет»
Украина, как и Азербайджан, запретила въезд европарламентариям
Александр Лукашенко: «Из Армении в Европу вывезли радиоактивные вещества» громкое обвинение
Лукашенко обвинил Запад в подготовке «цветной революции»
На «Ноев ковчег» доставили семена из Азербайджана
В Эстонии душевнобольной напал на врачей и пациентов есть пострадавшие
Волки напали на село в Уджаре
Экс-премьер Кыргызстана о трениях между Азербайджаном и Кыргызстаном эксклюзив
Угарная война против азербайджанцев: в Баку погиб 38-летний хирург фото
Баку, первому вице-президенту лично… воззвание экс-депутатов
Нет, ты не легенда… ты жил! в память Артура Саркисяна
Бросил стакан в Бабаяна, а обвинил Азербайджан