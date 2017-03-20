Путин заключил соглашение с сирийскими курдами

Россия построит военную базу на северо-западе Сирии, где будут тренироваться бойцы курдских «Отрядов народной самообороны». Соглашение по борьбе с терроризмом стороны подписали 19 марта, сообщает haqqin.az со ссылкой на Reuters.

Reuters об этом рассказал представитель курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) Редур Кселиль.

Соглашение о совместной борьбе с терроризмом российская сторона и YPG подписали 19 марта. Представитель группировки подчеркнул, что договор вступает в силу сегодня, 20 марта. Сколько российских военнослужащих прибыли на место, где будет создана база, он сообщить отказался.

Отметим, что организацию сирийских курдов «Отряды национальной обороны» (YPG) в Турции причисляют к террористическим группировкам.