 

Путин заключил соглашение с сирийскими курдами

Автор: Отдел информации 

Россия построит военную базу на северо-западе Сирии, где будут тренироваться бойцы курдских «Отрядов народной самообороны». Соглашение по борьбе с терроризмом стороны подписали 19 марта, сообщает haqqin.az со ссылкой на Reuters.

Reuters об этом рассказал представитель курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) Редур Кселиль.

Соглашение о совместной борьбе с терроризмом российская сторона и YPG подписали 19 марта. Представитель группировки подчеркнул, что договор вступает в силу сегодня, 20 марта. Сколько российских военнослужащих прибыли на место, где будет создана база, он сообщить отказался.

Отметим, что организацию сирийских курдов «Отряды национальной обороны» (YPG) в Турции причисляют к террористическим группировкам.

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