В Туркменистане военных и чиновников увольняют за намаз

В Туркменистане участились случаи увольнения сотрудников военных структур и государственных организаций за отказ от прекращения совершения мусульманского обряда молитвы — намаза, сообщает туркменская служба «Радио Свобода» — «Радио Азатлык».

Бывший военный, по причинам безопасности не пожелавший раскрыть свое имя, рассказал «Радио Азатлык», что был уволен из вооруженных сил в связи с отказом прекратить совершать намаз. По его словам, вначале от него потребовали не совершать намаз на рабочем месте, затем совершили обыск у него дома и забрали Коран.

Собеседник рассказал, что несмотря на это, он продолжил совершать намаз, в связи с чем был вызван в министерство обороны, где от него потребовали написать объяснительную и заявление об увольнении. От него потребовали освободить служебное жилье, в котором он проживал вместе с семьей.

В последние годы неоднократно сообщалось о преследованиях в отношении туркменских граждан, посещающих мечети, совершающих намаз и отпускающих бороду. Один из жителей Туркменистана, работающий в настоящее время в Турции, рассказал «Радио Азатлык» о том, что был уволен с работы в одной из государственных организаций из-за намаза.

По данным международных организаций, в том числе в ежегодном отчете Госдепартамента США о свободе религий, Туркменистан упоминается среди стран, где религия находится под жестким контролем государства.