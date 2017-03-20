 

Пятилетний внук Дональда Трампа сломал ногу

 

Внук президента США Дональда Трампа Тристан сломал ногу. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает TMZ.

Инцидент произошел в американском горнолыжном курорте Аспен, штат Колорадо, где мальчик проводил выходные с родными и семьей своей тети Иванки Трамп.

Тристан получил травму, когда катался на горных лыжах. По информации издания, сотрудники Секретной службы, охранявшие ребенка, доставили его в больницу.

Тристан Трамп родился в 2011 году в семье Дональда Трампа-младшего. У него есть две сестры (десятилетняя Кей Мэдисон и трехлетняя Хлои София) и два брата (семилетний Дональд Джон III и пятилетний Спенсер Фредерик).

16 марта сообщалось, что сотрудники Секретной службы сделали селфи со спящим братом Тристана, Дональдом Джоном III. Мальчик проснулся и пожаловался матери, которая, в свою очередь, сообщила о произошедшем мужу. В отношении охранников начато расследование.

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