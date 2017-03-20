Самойловой запретят въезд в Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) подготовила документ о запрете на въезд в страну певице Юлии Самойловой, которая выбрана российской стороной для участия в конкурсе «Евровидение-2017». Об этом журналистам в Киеве сообщил глава ведомства Василий Грицак, передает Интерфакс-Украина.

«На эту минуту решение о ее запрете на въезд еще не принято, но открою тайну — соответствующий документ уже подготовлен», — сказал он.

17 марта Грицак также говорил, что решение в отношении российской исполнительницы пока не принято. «У нас еще есть достаточно времени до мая», — отмечал глава СБУ.

Украинская спецслужба проверяет информацию о выступлении Самойловой в июне 2015 года в Крыму. Артистов, побывавших на полуострове после его присоединения к России, как правило, не пускают в Украину.

О том, что представлять Россию на конкурсе будет Самойлова с композицией Flame Is Burning, стало известно 12 марта. Певица является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана) и передвигается на коляске.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал состоится 13 мая.