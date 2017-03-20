 

Минобороны России о создании новой базы в Сирии

 

В Минобороны РФ опровергли сообщения о создании новой военной базы на северо-западе Сирии для подготовки бойцов курдских формирований. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в редакцию Ленты.ру в понедельник, 20 марта.

«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет», — отмечается в пресс-релизе.

В провинции Алеппо около населенного пункта Африн в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон. В соответствии с российско-турецкими договоренностями от 30 декабря 2016 года подразделения центра осуществляют круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий, отметили в Минобороны России.

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