Минобороны России о создании новой базы в Сирии

В Минобороны РФ опровергли сообщения о создании новой военной базы на северо-западе Сирии для подготовки бойцов курдских формирований. Об этом говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в редакцию Ленты.ру в понедельник, 20 марта.

«Никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет», — отмечается в пресс-релизе.

В провинции Алеппо около населенного пункта Африн в районе соприкосновения отрядов курдского ополчения и подконтрольных Турции формирований Сирийской свободной армии размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон. В соответствии с российско-турецкими договоренностями от 30 декабря 2016 года подразделения центра осуществляют круглосуточный мониторинг режима прекращения боевых действий, отметили в Минобороны России.