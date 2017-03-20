 

Премьер-министр Армении: «Мы сядем и договоримся с Азербайджаном»

 

«Я не исключаю, что некоторое время спустя мы сядем и договоримся с Азербайджаном о правилах игры. Это не означает, что мы подружимся, но это значит, что мы, возможно, договоримся, как мы будем совместно жить по соседству, на одной территории», — сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян, отвечая на вопрос пожилого избирателя о том, как он представляет мир и добрососедство с Турцией и Азербайджаном, передает Новости-Армения.

Тем не менее, армянский премьер заявил, что нынешние власти Армении менее уязвимы в вопросе Карабаха, чем армянская оппозиция.

«Наши граждане могут критиковать нас в разных вопросах, но в вопросе Карабаха мы менее уязвимы, поскольку к самоопределению Карабаха и линии соприкосновения мы относимся как к вопросу нашего достоинства, нашего самолюбия, нашей идентичности»,  сказал К.Карапетян.

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