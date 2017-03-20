Асад: «Надеюсь, Россия помешает Израилю атаковать Сирию»

Власти Сирии надеются, что Россия сыграет свою роль в том, чтобы не допустить повторения атак Сирии со стороны Израиля, заявил президент Башар Асад российским журналистам, сообщает РИА Новости.

«Насколько мы слышали, сегодня утром в МИД России был приглашен посол Израиля для обсуждения нарушения Израилем суверенитета Сирии. Так что я думаю, что Россия может сыграть важную роль в этом смысле, и политика России в целом основывается на международном законодательстве, на Уставе ООН и резолюциях Совета Безопасности», — сказал Асад, отвечая на вопрос, может ли российская дипломатия помочь предотвратить конфликт между Израилем и Сирией.

«Так что Россия может обсудить эти вопросы с израильтянами, опираясь на эти критерии, и Россия может сыграть свою роль в том, чтобы Израиль больше не атаковал Сирию», — отметил президент САР.