 

Белый дом: «Политика стратегического терпения в отношении КНДР закончена»

 

«Стратегическое терпение» США по вопросу ядерных пусков в Северной Корее закончилось, такой сигнал послал в рамках переговоров со своими партнерами в ходе азиатского турне госсекретарь США Рекс Тиллерсон, заверил в понедельник представитель Белого дом Шон Спайсер, передает РИА Новости.

«Госсекретарь послал четкий сигнал Северной Корее, что политика стратегического терпения закончилась», — заявил он журналистам на брифинге. И добавил, что «США призывают Китай быть более вовлеченным в решение вопроса ядерной угрозы от Северной Кореи».

КНДР на протяжении последнего времени провела ряд пусков ракет. После очередных ракетных испытаний КНДР США и Южная Корея решили ускорить размещение противоракетной системы THAAD на корейской территории.

Ранее в пятницу госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе азиатского турне заявил, что Вашингтон не исключает военного столкновения с Пхеньяном, если КНДР продолжит угрожать Южной Корее и размещенным там американским войскам.

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Белый дом: «Политика стратегического терпения в отношении КНДР закончена»
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