Левон Тер-Петросян: «Азербайджан и Армения почти договорились»

«Кто сказал, что карабахский вопрос не решается? Прямые переговоры именно для того, что стороны пытаются сделать их насколько возможно более выгодными для себя, и Армения борется за это, и Азербайджан, естественно, борется. Но вначале этих разногласий было огромное количество, а сейчас их число достигло всего одного-двух вопросов», — заявил в эфире телепередачи «Оракаргиц дурс» («Вне повестки») на Общественном телевидении первый президент Армении, лидер АНК Левон Тер-Петросян.

Говоря о компромиссах, Левон Тер-Петросян отметил, что если бы Азербайджан не был готов к компромиссам, то вообще не участвовал бы в работе Минской группы.

«Две стороны согласны на компромиссы, но обе стороны пытаются извлечь максимально выгодные для себя условия. Это естественный процесс. В конце концов, приходит такой момент, когда стороны говорят либо да, либо нет», — сказал он.