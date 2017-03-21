Сторонники Саргсяна зарезали политического оппонента

Очередная поножовщина произошла 20 марта в Армении – члены правящей Республиканской партии Армении (РПА) зарезали начальника штаба альянса «Царукян». Состояние пострадавшего тяжелое, сообщает армянский сайт «Первый информационный».

Согласно информации, инцидент произошел в Арагацотне, в селе Кучак. Члены РПА сел Кучак, Араи и Варденут вызвали на разборку Арама Асатряна, начальника штаба альянса «Царукян». Разборка переросла в поножовщину, вследствие чего Арам Асатрян был госпитализирован, где ему удалили селезенку.

Кроме того, ударили ножом в бедро и его друга Манука Овсепяна.