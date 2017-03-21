 

В Дании посла Турции вызвали на ковер

 

Поверенный в делах Турции в Дании был вызван в МИД скандинавского королевства в связи с угрозами, которые по телефону и в интернете получили несколько датских политиков и общественных деятелей турецкого происхождения. Об этом говорится в сообщении, распространенном министерством, передает ТАСС.

В воскресенье датская газета Berlingske сообщила о том, что граждане Дании, родившиеся в Турции или имеющие также турецкое гражданство, получали анонимные угрозы после того, как выступали с публичной критикой президента республики Тайипа Эрдогана и проекта конституционной реформы в Турции.

Датский парламентарий курдского происхождения и его бывшая коллега, родившаяся в Турции, а также еще около 10 человек заявили изданию, что опасаются преследования со стороны Анкары. Угрожавшие заявляли, что считают критиков Эрдогана предателями и донесут на них турецким властям, которые якобы составляют черные списки противников режима, проживающих за рубежом.

Глава МИД Дании Андерс Самуэльсен сегодня заявил, что если такая практика действительно существует, то она совершенно неприемлема и может быть уголовно наказуема.

Как говорится в сообщении датского дипломатического ведомства, позиция министра и правительства была доведена до сведения представителя Турции, который в свою очередь заявил, что турецкие власти не поощряют доносительства, не собирают информации о людях, критикующих президента и правительство, а черных списков, в которых фигурировали бы имена граждан Дании, не существует.

Отношения Турции с Евросоюзом осложнились после того, как власти нескольких европейских государств запретили выступления турецких политиков в поддержку конституционной реформы в республике. Наибольший резонанс имел дипломатический конфликт между Анкарой и Гаагой.

В связи с событиями в Нидерландах премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен на прошлой неделе заявил о переносе визита в Копенгаген главы правительства Турции Бинали Йылдырыма.

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