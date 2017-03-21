 

Госсекретарь США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

 

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз, сообщает официальный сайт Госдепа США.

«Миллионы людей по всему миру, включая общины в Афганистане, Азербайджане, Китае, Грузии, Индии, Иране, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, России, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и многие другие народы Южной и Центральной Азии и Персидского залива, празднуют это время года со своими семьями и друзьями»,  говорится в поздравлении.

Госсекретарь США пожелал счастливого и благополучного Новруза всем отмечающим этот праздник.

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