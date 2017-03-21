Госсекретарь США поздравил азербайджанцев с праздником Новруз

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон поздравил азербайджанский народ по случаю праздника Новруз, сообщает официальный сайт Госдепа США.

«Миллионы людей по всему миру, включая общины в Афганистане, Азербайджане, Китае, Грузии, Индии, Иране, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Пакистане, России, Сирии, Таджикистане, Турции, Туркменистане, Узбекистане и многие другие народы Южной и Центральной Азии и Персидского залива, празднуют это время года со своими семьями и друзьями», — говорится в поздравлении.

Госсекретарь США пожелал счастливого и благополучного Новруза всем отмечающим этот праздник.