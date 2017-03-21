В последние дни наблюдается изменение позиции Израиля по отношению к боевым действиям в Сирии. Если все шесть лет войны он пытался избегать активных действий, то только за недавнее время израильская авиация нанесла целый ряд ударов по территории Сирии. Ее целями были подразделения ливанской «Хезболлах», воюющие на стороне Башара Асада.

Начиная с пятницы 17 марта израильская военная авиация отбомбилась по объектам в провинциях Дамаск и Хомс. В ходе одного из налетов по самолетам был открыт огонь зенитными ракетами. Сирийцы сообщили, что в результате четырех пусков один самолет был сбит, еще один поврежден. Израильтяне опровергли эту информацию. По их заявлению, из четырех ракет SA-5 три прошли мимо цели, а одна была перехвачена противоракетной системой.

Для пущей убедительности израильтяне провели операцию, в результате которой ударным дроном был уничтожен один из тех людей, кто был ответственен за обстрел израильских самолетов, — лидер проправительственного ополчения «Силы защиты отечества» Ясир ас-Сияд. Таким образом израильтяне показали, что попытки помешать им будут жестоко наказываться. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не станет колебаться перед уничтожением противовоздушной системы Сирии, если израильские самолеты снова окажутся под угрозой.

Россияне сильно озаботились такими действиями Израиля. Израильский посол был вызван для дачи объяснений, ведь, по словам российской стороны, в области действия израильской авиации находились российские военнослужащие.

«Хезболлах» действительно активно принимает участие почти во всех точках столкновений на территории Сирии, как и российские кадровые военные и наемники. Точность ударов израильской авиации показывает, что израильтяне пользуются весьма точным целенаведением, что предполагает участие разведки на земле.

Обеспокоенность России тем более показательна, что не так давно премьер Нетаньяху посетил Москву и имел встречу с Владимиром Путиным, где наверняка обсуждались вопросы, касающиеся сирийского конфликта, но, видимо, обсудили не все. В то же время все наблюдатели обращают внимание, что российские современные противовоздушные комплексы С-300, которые якобы должны были закрыть сирийское небо, по израильтянам не работали.

Такой пересмотр прежней позиции Израиля связан, как считают, с переоценкой перспектив войны. Сначала в Израиле считали, что дело идет к поражению Асада и, соответственно, уменьшению возможностей «Хезболлах», которая вооружается и подпитывается сирийской стороной. Но вступление в войну России отложило поражение Асада на неопределенное время, зато у ливанских боевиков-шиитов оказался доступ к современному противотанковому, зенитному и прочему современному вооружению, что рассматривается Израилем как серьезная угроза его безопасности. В этой ситуации было принято решение уничтожать склады, боевую технику и живую силу «Хезболлах» прямо на сирийской территории. Начальник генерального штаба генерал Гади Айзенкот прямо заявил, что Израиль не будет останавливаться перед любой возможностью воспрепятствовать вооружению «Хезболлах».

Это значительным образом меняет ситуацию для Асада. Поскольку ливанские боевики-шииты составляют серьезную силу его войск, теперь они становятся уязвимы в любой точке и в любой момент, а попытки воспрепятствовать этому приведут к прямым ударам израильтян по сирийским объектам и позициям. И уже очевидно, что Россия не станет рисковать и прикрывать их. Даже не вступая в войну в полном масштабе, Израиль начинает играть в ней весьма значительную роль. То, что при этом роль России выглядит несколько неубедительно, проблема России. В отличие от нее, Израиль действительно решает в конфликтном регионе вопросы своей безопасности.