 

В Россию не пустили мясо из Азербайджана

 

Специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям отправили обратно партию мяса, поступившую в Подмосковье из Азербайджана, из-за фирмы без специального разрешения на экспорт продукции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, сообщает riamo.ru.

В материале отмечается, что управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Автологистика» было приостановлено оформление партии готовой мясной продукции общим весом 3,8 тонны, поступившей на СВХ.

«При проведении ветеринарного контроля установлено, что предприятие-производитель не аттестовано на экспорт продукции в Азербайджан. Груз возвращен владельцу»,  говорится в сообщении.

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