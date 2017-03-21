Представитель Армии обороны Израиля признал факт потери беспилотника в Сирии; при этом военные утверждают, что аппарат не был сбит, пишет газета Jerusalem Post.

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Системы противовоздушной обороны Сирии сбили один из беспилотных летательных аппаратов Израиля, сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

По предварительным данным, разведывательный беспилотник Skylark нарушил воздушное пространство Сирии в провинции Эль-Кунейтра.

Масса устройства составляла около семи килограммов, грузоподъемность — 1,2 килограмма.

В ночь на пятницу сирийские военные обстреляли самолеты ВВС Израиля, которые атаковали цели на территории страны. В Дамаске заявили, что один из истребителей был сбит, при этом в Тель-Авиве данные о потерях опровергают. Свои действия израильтяне объяснили попыткой пресечь поставки оружия для бойцов ливанского движения «Хезболлах», которые сражаются в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Накануне министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал и впредь пресекать поставки оружия «Хезболлах». Кроме того, он пригрозил уничтожать батареи сирийской ПРО, если те снова откроют огонь по самолетам.

В ответ Асад заявил, что защита границ является правом и обязанностью сирийцев, а политика его государства не зависит от позиции Минобороны Израиля.