Newsweek: Россия «отмыла» через Молдову и Латвию $21 миллиард

Россияне благодаря молдавским и латвийским банкам в течение 2012-2014 годов «отмыли» 21 млрд долларов, используя при этом свыше 5,1 тысячи фирм, 732 банка в 96 странах.

Об этом говорится в исследовании журналистов международного проекта Organized Crime and Corruprion Reporting Project (OCCRP) вместе с несколькими десятками изданий по всему миру, в котором был задействован 61 журналист из 32 стран, в том числе и польские СМИ, а также журнал Newsweek и польский телеканал TVN.

Как информирует в номере еженедельник Newsweek, для удобства журналисты, которые на протяжении нескольких месяцев исследовали тысячи банковских переводов российских и офшорных фирм по всему миру, условно назвали всю гигантскую аферу Laundromat.

Подчеркивается, что доподлинно неизвестно, кому принадлежал 21 млрд долл российских денег, но существует несколько версий. Согласно первой, эти средства принадлежат богатым россиянам, которые таким образом хотели избежать налогообложения в РФ.

Вторая версия не исключает, что это были средства «Газпрома», предназначенные для взяток в разных странах.

Третья версия не исключает, что отмывание денег было орудием в гибридной войне Москвы со странами, которые пытаются выйти из-под российского влияния.

Как подчеркивается в Newsweek, история отмывания начиналась в Молдове (банк Молдиндконбанк), откуда средства впоследствии попадали в Латвию (в основном через банк Траст Комерцбанк), а уже оттуда - в легальный оборот в страны ЕС. Средства из этих банков часто перечислялись на офшорные фирмы в различных регионах мира.

Журнал пишет, что в Польшу таким образом попало 9 млн долл в около 100 транзакциях через 11 польских банков. Больше всего средств - несколько миллионов долларов - получила на свой счет небольшая варшавская фирма Intradetcom, владельцами которой являются россияне с польским гражданством.

В целом эта фирма получила на свой счет семь банковских переводов, четыре из которых — на равные суммы по 499 тыс. евро в 2013 году в течение нескольких недель. При этом деньги переведены якобы за продажу строительного оборудования, хотя фирма является экспедиционной и обеспечивает грузовые перевозки в страны бывшего СССР. Средства на эту фирму перевели британские фирмы Tottenham Management Ltd. i Seabon Ltd., которые замешаны в крупнейшие аферы с отмыванием российских денег по всему миру. Владельцы Intradetcom отрицают, что знают эти фирмы и получали от них денежные средства, несмотря на задокументированные банковские переводы на свой счет.

Кроме того, в Польше средства также переводились на счета нескольких фирм, владельцами которых являются эмигранты из Азербайджана, занимающиеся продажей польских яблок в Россию. Несмотря на это, средства из посреднических фирм они получили за поставку компьютерного оборудования.

В польских банковских переводах есть и политический след. Средства на свой счет получил пророссийский «Европейский центр геополитического анализа» в Варшаве, который откровенно симпатизирует Москве. Этот аналитический центр создал бывший депутат Сейма, основатель пророссийской партии «Изменение» Матеуш П., который уже около года находится в следственном изоляторе в Варшаве по подозрению в шпионаже для России. На свой счет центр в 2013 году получил 21 тыс. евро за якобы консалтинговую деятельность, хотя является неприбыльной организацией.

Newsweek пишет, что архитектором Laundromat считается Вячеслав Платон-Коболев - владелец Молдиндконбанк с тройным молдавским, российским и украинским гражданством, который сейчас находится в СИЗО в Молдове. Власти РФ всячески препятствуют и задерживают молдавское следствие по делу Платона-Коболева, что может свидетельствовать о возможной причастности властей РФ к гигантской афере.

Как отмечает издание, Laundromat мог быть элементом гибридной войны Москвы против Кишинева, поскольку из Молдовы за непродолжительный период времени были выведены большие объемы средств, что едва не привело к банкротству банковской системы маленькой страны.