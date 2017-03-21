 

Родственники жертв теракта 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

 

Родственники 850 погибших и свыше 1,5 тысячи раненных в результате терактов 11 сентября 2001 года подали в федеральный суд США иск против Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает Русская служба ВВС.

Семьи планируют доказать причастность королевства к атакам. В иске содержится требование о возмещении ущерба, однако юристы, представляющие интересы родственников, сумму не называют.

В частности, в документе указаны несколько благотворительных организаций Саудовской Аравии, которых истцы считают причастными к созданию и финансированию тренировочных лагерей для боевиков террористической организации «Аль-Каида».

Родственники погибших и пострадавших в терактах полагают, что эти организации сотрудничали с лидером экстремистской группировки Усамой бен Ладеном, помогая создавать новые ячейки в Пакистане и Афганистане.

Помимо этого, в иске также упомянуты имена саудовских чиновников, которые, предположительно, сотрудничали с исполнителями теракта на протяжении полутора лет до самой атаки.

Юристы, представляющие интересы Саудовской Аравии, пока никак не прокомментировали информацию о подаче иска.

Бывший президент США Барак Обама наложил вето на законопроект, позволяющий родственникам жертв и пострадавшим в результате терактов 11 сентября подавать иски о возмещении ущерба к властям Саудовской Аравии. По словам главы государства, это может привести к разногласиям с ключевым партнером Вашингтона в Ближневосточном регионе, а также позволит гражданам других стран обращаться с исками к Вашингтону относительно любых действий американских военных на Ближнем Востоке, в результате которых погибли мирные жители.

В сентябре прошлого года Конгресс США отклонил вето Барака Обамы на этот законопроект.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около 3 тысяч человек, более 4 тысяч получили ранения.

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