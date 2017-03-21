 

Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме

 

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка получит собственный кабинет в Белом доме и будет давать консультации отцу по различным вопросам, пишет Politico.

При этом Иванка не будет занимать никаких официальных государственных постов и не будет получать зарплату.

По данным Politico, Иванке Трамп также дадут доступ к секретным документам. Кабинет дочери президента будет находиться на втором этаже в Западном крыле Белого дома по соседству с офисом старшего советника Трампа Дины Пауэлл.

Роль Иванки Трамп, по словам ее адвоката Джейми Горелика, будет в том, чтобы служить «глазами и ушами» президента и давать ему советы по широкому спектру вопросов, не только по теме прав женщин. К примеру, на прошлой неделе Иванка всех удивила тем, что сидела рядом с Ангелой Меркель во время первого визита канцлера Германии в Белый дом.

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