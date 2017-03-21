 

Азербайджан вошел в ТОП-20 самых недорогих стран мира не наш рейтинг

Автор: Отдел информации 

Азербайджан попал в двадцатку стран с самыми низкими ценами на проживание среди 121 страны мира. Об этом свидетельствуют данные Индекса стоимости проживания (Cost of Living Index 2017), который составил известный исследовательский портал Numbeo, сообщает haqqin.az.

Согласно информации портала, индекс Азербайджана составил 27,76.

Среди государств постсоветского пространства в двадцатку стран с недорогим проживанием также включены Беларусь (33,84), Казахстан (30,74), Молдова (28,37), Грузия (27,37), Украина (26,22) и Армения (33,87).

Дороже всего проживание оценивается на Бермудах (146,19), а также в Швейцарии (122,06), Исландии (111,71), Норвегии (106,31) и на Багамах (104,05).

Numbeo является крупнейшей в мире базой, которая формируется на основании информации от пользователей из различных городов и стран по всему миру.

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