В Ереване тайно вскрыли тело «доставщика хлеба»

Режим Сержа Саргсяна в очередной раз продемонстрировал лживость и порочность деятельности всех государственных органов. Секретариат следственного комитета Армении сообщил, что никто из независимых экспертов на экспертизу тела Артура Саркисяна не прибыл. А между тем адвокаты осужденного просили отложить все процедуры, чтобы независимые эксперты успели выехать.

Проигнорировав обращение защитников, вскрытие тела впопыхах провели местные «эксперты», главной задачей которых, судя по всему, было обеспечить сокрытие любого рода признаков, указывающих на криминальный характер смерти Артура.

Поспешность своих действий власти объяснили необходимостью провести экспертизу не позднее 48 часов с момента смерти, тогда как в практике мировой криминалистики эта процедура вполне допустима и по прошествии недели, если тело сохраняется в надлежащих условиях.

И теперь Сона Трузян, пресс-секретарь следственного комитета, заявляет, что, мол, видите ли, независимые эксперты не приехали, а мы так ждали. Непонятно только, для кого было сделано это заявление. Народ Армении прекрасно знает все методы так называемого правосудия в своей стране - писать на бумажках то, что нужно властям, чтобы избежать наказания за свои преступные действия, и убедить мировую общественность в демократичности режима.

Между тем армянского президента на улицах и площадях, в прессе и соцсетях уже в открытую называют убийцей. Как иначе расценить то, что представителям Артура Саркисяна не разрешили делать фотоснимки во время исследования тела усопшего. Об этом сообщил адвокат Тигран Егорян.