 

Посольство России: «Лапшин ни на что не жалуется»

 

Сотрудники Посольства РФ в Баку встретились с находящимся под арестом в Баку блогером Александром Лапшиным, следствие по его делу продолжается, посольство находится в постоянном контакте с адвокатом блогера, сообщил РИА Новости во вторник пресс-атташе посольства Денис Апашкин.

«Пятнадцатого марта текущего года консульские сотрудники посольства провели очередную встречу с гражданином России А.В. Лапшиным, содержащимся в следственном изоляторе №1 города Баку. Жалоб на условия содержания А.В. Лапшин не высказал. Состояние его здоровья удовлетворительное. Следствие продолжается. С адвокатом А.В. Лапшина посольство находится в постоянном контакте», — сообщил он.

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