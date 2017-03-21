 

Иран угрожает вернуться к своей ядерной программе

 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что страна полностью готова вернуться к ситуации, которая существовала до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), если США продолжат демонстрировать отсутствие приверженности сделке, сообщает сегодня IRNA.

«Иран полностью готов вернуться к ситуации, которая существовала до JCPOA, если США создадут ситуацию, при которой продолжение соблюдения условий JCPOA наносит ущерб национальным интересам Тегерана», - сказал Зариф.

«За последние пару месяцев благодаря усилиям квалифицированных иранских ученых и экспертов нам удалось создать самые современные центрифуги, которые были просто идеей на момент утверждения JCPOA», - подчеркнул он.

Зариф подтвердил, что, несмотря на ряд случаев отсутствия приверженности США знаменательной ядерной сделке, «выполнение условий JCPOA по-прежнему оправданно для Ирана».

Иран и «шестерка» международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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