 

В Баку и завтра будет пасмурно

 

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в некоторых местах возможны кратковременные дожди, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных и предгорных районах возможен мокрый снег, снег. В некоторых местах осадки будут интенсивными, местами туман, порывистый западный ветер.

Ночью 1-6, днем 10-15 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 3-7 градусов тепла.

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