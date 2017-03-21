Сейран Оганян: «В карабахском конфликте не должно быть ни победителей, ни побежденных»

«Считаю, что в карабахском конфликте не должно быть ни победителей, ни побежденных, так как для долгосрочного мира между двумя соседними народами нужно такое урегулирование на компромиссной основе, чтобы ни у кого не было ощущения победителей или побежденных», —сказал в интервью армянскому порталу EADaily бывший министр обороны Армении, один из лидеров оппозиционного блока «Осканян-Раффи-Оганян» Сейран Оганян.

По мнению армянского политика, для этого нужно развивать также дополнительный ресурс народной дипломатии между Азербайджаном и Арменией.

«В качестве площадки для интенсивного диалога с большим потенциалом может выступить Россия, хотя для полного и окончательного урегулирования конфликта нынешняя площадка ОБСЕ является оптимальной и наиболее реалистичной», — отметил С.Оганян.

Бывший министр обороны в этом интервью также предупредил нынешние власти Армении, что в случае массовой фальсификации парламентских выборов 2 апреля сторонники оппозиционного блока «Осканян-Раффи-Оганян» выйдут на улицы.