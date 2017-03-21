 

Контрабандисты морем пытались попасть в Азербайджан Спецоперация ФСБ

Автор: Отдел информации 

Российские пограничники при попытке контрабандного перемещения из России в Азербайджан задержали крупную партию табачных изделий, заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан изданию «АиФ Дагестан», сообщает haqqin.az.

«В районе юго-восточнее города Дербент в море было обнаружено маломерное судно с двумя гражданами России на борту, которое двигалось курсом на Азербайджан. На законные требования пограничников остановить судно для проверки документов преступники не реагировали, пытались скрыться»,  отметил источник.

По словам собеседника издания, по ходу преследования судна нарушители стали выбрасывать в воду коробки, упакованные в черные пакеты. Позже выяснилось, что в коробках находилось около 3 тысяч блоков сигарет марки NZ gold compact без акцизных марок Российской Федерации.

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Контрабандисты морем пытались попасть в Азербайджан Спецоперация ФСБ
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