Российские пограничники при попытке контрабандного перемещения из России в Азербайджан задержали крупную партию табачных изделий, заявили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан изданию «АиФ Дагестан», сообщает haqqin.az.

«В районе юго-восточнее города Дербент в море было обнаружено маломерное судно с двумя гражданами России на борту, которое двигалось курсом на Азербайджан. На законные требования пограничников остановить судно для проверки документов преступники не реагировали, пытались скрыться», — отметил источник.

По словам собеседника издания, по ходу преследования судна нарушители стали выбрасывать в воду коробки, упакованные в черные пакеты. Позже выяснилось, что в коробках находилось около 3 тысяч блоков сигарет марки NZ gold compact без акцизных марок Российской Федерации.