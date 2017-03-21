 

Чавушоглу обсудит в США вопрос выдачи Гюлена

 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в США 21-22 марта обсудит вопрос экстрадиции оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в организации попытки переворота в июле 2016 года, заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, передает Anadolu.

Накануне МИД Турции сообщил, что Чавушоглу посетит 21-22 марта США, где примет участие в заседании глав МИД стран, входящих в возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГИЛ.

«Тема выдачи Гюлена будет вновь озвучена Турцией. Думается, в рамках визита в США глава турецкой дипломатии актуализирует и этот вопрос. Анкара ожидает от новой администрации США совершенно иного подхода к вопросу выдачи Гюлена. Надеемся, что эти ожидания будут оправданы и результативны», — заявил Боздаг в интервью агентству.

Министр добавил, что во вторник состоится его очередной телефонный разговор с генпрокурором США Джеффом Сешнсом, в ходе которого будет также поднят вопрос выдачи Гюлена.

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